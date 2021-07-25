Гол Заболотного принес ЦСКА первую победу под руководством Березуцкого

Московский ЦСКА со счетом 1:0 на своем поле переиграл "Уфу" в матче, который стал дебютным для Алексея Березуцкого на посту главного тренера.

ЦСКА начинал новый сезон домашним матчем против "Уфы". Это был дебют Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды. Первый матч за армейцев проводил и перешедший из "Сочи" нападающий Антон Заболотный.

Матч получился непростым. Уфимцы доставили хозяевам поля немало проблем - в ряде эпизодов пришлось показывать свой высокий класс голкиперу Игорю Акинфееву. Он спас после опасного удара Вячеслава Кротова. Впрочем, его визави - многоопытный Александр Беленов не оставался в долгу. До 61-й минуты он выручал.

А затем ЦСКА заработал угловой, и Заболотный ударом головой отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в матче.

В другой встрече "Ахмат" на выезде переиграл "Крылья Советов" - 2:1.