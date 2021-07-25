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25.07.2021 22:23
Рубрика: Спорт

Гол Заболотного принес ЦСКА первую победу под руководством Березуцкого

Текст: Максим Домчев
Московский ЦСКА со счетом 1:0 на своем поле переиграл "Уфу" в матче, который стал дебютным для Алексея Березуцкого на посту главного тренера.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

ЦСКА начинал новый сезон домашним матчем против "Уфы". Это был дебют Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды. Первый матч за армейцев проводил и перешедший из "Сочи" нападающий Антон Заболотный.

Матч получился непростым. Уфимцы доставили хозяевам поля немало проблем - в ряде эпизодов пришлось показывать свой высокий класс голкиперу Игорю Акинфееву. Он спас после опасного удара Вячеслава Кротова. Впрочем, его визави - многоопытный Александр Беленов не оставался в долгу. До 61-й минуты он выручал.

А затем ЦСКА заработал угловой, и Заболотный ударом головой отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в матче.

В другой встрече "Ахмат" на выезде переиграл "Крылья Советов" - 2:1.

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