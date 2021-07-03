Бразильцы вышли в полуфинал Кубка Америки, в меньшинстве победив Чили

Бразилец Лукас Пакета забивает первый гол во время четвертьфинального футбольного матча Кубка Америки против Чили. Фото: AP Photo / Bruna Prado

Сборная Бразилии по футболу вышла в полуфинал Кубка Америки, со счетом 1:0 переиграв Чили. Почти весь второй тайм бразильцы играли в меньшинстве.

На Кубке Америки по футболу определились первые полуфиналисты. Хозяева турнира бразильцы в четвертьфинале встречались со сборной Чили. В первом тайме команды не сумели отличиться, но сразу после перерыва Лукас Пакета вывел сборную Бразилии вперед. Спустя несколько минут бразильцы остались в меньшинстве. Габриэл Жезус совершил грубый фол и был изгнан с поля. Чилийцы пытались воплотить численное преимущество в забитый мяч, однако хозяева турнира выстояли.

В полуфинале Бразилия сыграет с командой Перу, которая в другом четвертьфинале сумела переиграть Парагвай в серии послематчевых пенальти - 4:3. Основное время матча стало богатыми на события. Команды сумели отличиться по три раза, заработав по удалению.