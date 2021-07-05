Юные нижегородские пилоты взяли "бронзу" и "серебро" на MOTO.MSK.CUP

В минувшие выходные на Нижегородском кольце впервые в истории Российской Федерации прошли соревнования MOTO.MSK.CUP для несовершеннолетних пилотов на большом гоночном кольце, в классе Open Junior (10-15 лет).

До этого юноши принимали участия или в смежных заездах со взрослыми, что противоречит правилам Мотоциклетной Федерации России (МФР), или на картодромах. На MOTO.MSK.CUP прошли и традиционные заезды "шестисоток" и "литров" для пилотов постарше.

Дмитрий Смирнов из нижегородской команды Chrome Racing завоевал бронзу в классе Open Junior. Весь гоночный заезд он удерживал вторую позицию, но на последнем круге соперник смог воспользоваться преимуществом воздушного мешка (slipstream) и вырваться вперёд.

Отметим, что в заезде участвовали пилоты как на подготовленных "городских" Yamaha r3, так и на специально построенных гоночных прототипах Moto4, Promoto3. Такие мотоциклы значительно легче и удобнее в управлении, но и стоимость данной техники в разы выше стандартной.

Андрей Малышев из Chrome Racing великолепно выступил в классе Open 600, придя вторым. Он лидировал всю гонку, но на последнем круге упустил победу из-за технических неполадок своего 14-летнего мотоцикла.