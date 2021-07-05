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05.07.2021 12:01
Рубрика: Спорт

Юные нижегородские пилоты взяли "бронзу" и "серебро" на MOTO.MSK.CUP

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
В минувшие выходные на Нижегородском кольце впервые в истории Российской Федерации прошли соревнования MOTO.MSK.CUP для несовершеннолетних пилотов на большом гоночном кольце, в классе Open Junior (10-15 лет).
Фото: пресс-служба Chrome Racing Фото: пресс-служба Chrome Racing
Фото: пресс-служба Chrome Racing

До этого юноши принимали участия или в смежных заездах со взрослыми, что противоречит правилам Мотоциклетной Федерации России (МФР), или на картодромах. На MOTO.MSK.CUP прошли и традиционные заезды "шестисоток" и "литров" для пилотов постарше.

Фото: Владимир Карзаев
Нижегородцы привезли еще три медали с "Моторинга"

Дмитрий Смирнов из нижегородской команды Chrome Racing завоевал бронзу в классе Open Junior. Весь гоночный заезд он удерживал вторую позицию, но на последнем круге соперник смог воспользоваться преимуществом воздушного мешка (slipstream) и вырваться вперёд.

Отметим, что в заезде участвовали пилоты как на подготовленных "городских" Yamaha r3, так и на специально построенных гоночных прототипах Moto4, Promoto3. Такие мотоциклы значительно легче и удобнее в управлении, но и стоимость данной техники в разы выше стандартной.

Андрей Малышев из Chrome Racing великолепно выступил в классе Open 600, придя вторым. Он лидировал всю гонку, но на последнем круге упустил победу из-за технических неполадок своего 14-летнего мотоцикла.

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