Пять лет назад женская сборная России по гандболу завоевала "золото" на олимпийском турнире в бразильском Рио-де-Жанейро. Это была ярчайшая победа! Естественно, на предстоящих летних Играх в японском Токио перед командой стоят самые высокие задачи. Надо соответствовать своему статусу.

Об этом, в частности, шла речь на состоявшейся вчера в Москве пресс-конференции с участием главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, главного тренера сборной Алексея Алексеева, генерального директора Союза гандболистов России (СГР) Льва Воронина и капитана команды, одного из триумфаторов Рио Дарьи Дмитриевой.

- К сожалению, нам вынужденно пришлось внести коррективы в изначальные планы подготовки, - сказал Воронин. - Собирались 16 июля вылететь в Южную Корею на товарищеские матчи, адаптироваться к смене климата и разнице часовых поясов, но принимающая сторона по причине своих внутренних ковидных ограничений вынуждена была нам отказать.

В конце прошлой недели девушки сыграли две контрольных встречи в Нидерландах. В игре с действующими чемпионками мира хозяйками площадки россиянки уступили с минимальной разницей - 30:31. Во втором "спарринге" потерпели поражение от Швеции - 28:31.

- Команда у нас хорошая, девушки все "заряжены". Будем биться за максимальный результат, - подчеркнул Воронин. - Хотя для многих соперников важно здорово сыграть именно против нашей сборной, олимпийского чемпиона Рио.

Напомним, в 2016-м к победе в Бразилии сборную привел харизматичный Евгений Трефилов. Сейчач команду повезет Алексей Алексеев.

Вчера наставник назвал наш боевой олимпийский состав, пояснив некоторые нюансы: "В Токио отправятся 17 игроков. На каждый конкретный матч разрешено заявлять 14 гандболисток, в олимпийской деревне живут 15 игроков. Еще двое тренируются с командой, но размещаются в официальной гостинице. Можно сделать замену из списка "14+1", но обратную - уже нет".

Состав сборной России

Вратари: Виктория Калинина ("Ростов-Дон"), Анастасия Лагина ("Лада", Тольятти), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова ("Ростов-Дон"), Дарья Самохина ("Астраханочка).

Правые крайние: Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").

Линейные: Ксения Макеева, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон").

Правые полусредние: Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова ("Ростов-Дон"), Полина Ведехина, Елена Михайличенко (обе - ЦСКА).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе - ЦСКА).