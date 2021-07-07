На территории стадиона "Калининград", построенного к ЧМ-2018, открылся один из крупнейших в стране центров уличного баскетбола. Он включает в себя семь баскетбольных кортов, телескопические трибуны и зону для уличной гимнастики. Бесплатно заниматься здесь может любой желающий.

Общая площадь нового объекта превышает четыре тысячи квадратных метров. Он предназначен как для любителей, так и для профессионалов. Площадка отвечает стандартам международной и отечественной федераций баскетбола. В перспективе Калининград станет местом для проведения официальных национальных и мировых соревнований. Центр построил частный инвестор в рамках совместного проекта с Российской федерацией баскетбола.

- Рад, что у всех жителей Калининграда появилась возможность тренироваться на одной из лучших уличных площадок мира, - заявил на открытии центра глава Российской федерации баскетбола, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Кириленко. - Отмечу, что мы ждем реализации и другого амбициозного проекта здесь - академии баскетбола, которая может открыть свои двери уже в 2024 году.

Кстати

Стадион "Калининград" давно перестал быть исключительно футбольной ареной. В его стенах занимаются лучники, акробаты, гребцы, велоспортсмены. К примеру, зимний зал для стрельбы из лука позволяет спортсменам комфортно работать на расстоянии в 18 метров от щита с мишенью. Площадка под стадионным стилобатом защищена от осадков, там удобно стрелять по международному стандарту с 50 метров. В этом году в одном из бывших технических подтрибунных помещений арены открылся центр подготовки хоккеистов. А благодаря центру уличного баскетбола стадион станет настоящим спортивно-рекреационным парком для всех желающих.