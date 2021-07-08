Премьер Японии сообщил о введении в Токио режима ЧС из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания правительственного штаба заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио. Этот режим ЧС уже четвертый по счету в стране, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпиады.

"С целью недопущения распространения вируса по всей стране, а также с учетом последствий от мутаций коронавируса необходимо усиление мер", - отметил Суга, добавив, что в случае снижения нагрузки на больницы и достижения видимого эффекта от вакцинации режим ЧС может быть отменен заранее.

На этот же срок продляется действие режима ЧС на Окинаве и режим усиленных мер в префектурах Осака, Сайтама, Канагава и Тиба.

Пока действует режим ЧС, будет запрещена услуга караоке, а также ограничена продажа алкоголя в ресторанах и барах. Правительство рекомендует жителям воздержаться от передвижений между регионами во время летних каникул и отпусков в период проведения дня поминовения усопших Обон, когда японцы традиционно едут к своим родным, зачастую в другие префектуры.