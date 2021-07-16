Овечкин не исключил возвращение в "Динамо" в новом сезоне

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не исключил вариант, при котором в следующем сезоне может вернуться в "Динамо".

Нынешним летом один из лучших игроков НХЛ нынешнего века россиянин Александр Овечкин стал неограниченно свободным агентом.

Хоккеист не раз признавался, что хотел бы завершить карьеру в "Вашингтоне", за который выступает с 2005 года. Сам Овечкин так объяснил, почему до сих пор не подписал новое соглашение.

"Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в "Вашингтоне", переговоры ведутся до сих пор. Поживем - увидим", - сказал он в эфире "Матч ТВ".

Отвечая на вопрос о шансах на возвращение в "Динамо" в следующем сезоне, 35-летний Овечкин заявил, что все может быть.