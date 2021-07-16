Новости

Сценарист "Черной вдовы" извинился за сцену после титров 18:07
У осужденного за взятки экс-мэра Оренбурга конфисковали квартиру 18:00
Прогнозы не сбылись: Петербург останется во власти аномальной жары 17:58
Вирусолог назвал причину отсутствия антител после вакцинации от COVID-19 17:54
Найден актер на роль Аберфорта Дамблдора в приквеле "Гарри Поттера" 17:41
Роспотребнадзор: Большинство предприятий Москвы выполнили требования по вакцинации 17:38
Путин пригласил представителей экономик АТЭС во Владивосток 17:16
Сайт российской правозащитной организации заблокирован Роскомнадзором 17:16
Локи появится в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" 17:13
Посольство РФ: Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет 17:10
Александра Стефановича похоронили в Москве 17:05
Овечкин не исключил возвращение в "Динамо" в новом сезоне 16:56
Путин призвал партнеров по АТЭС устранить барьеры для поставок вакцин 16:50
В Японии пропал прибывший для участия в Олимпиаде штангист из Уганды 16:39
На минудобрения заморозят цены 16:39
Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России 16:38
Оплачивать проезд и проходить досмотр можно будет при помощи биомет﻿рии 16:31
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов 16:24
ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы" 16:24
В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину 16:22
Американские ученые нашли "суперантитело" против коронавируса 16:10
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений 16:09
Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД 15:58
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 15:50
Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 16:56
Рубрика: Спорт

Овечкин не исключил возвращение в "Динамо" в новом сезоне

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не исключил вариант, при котором в следующем сезоне может вернуться в "Динамо".

Фото: AP Photo/John Locher
Овечкин пожелал российским спортсменам побед на Олимпиаде в Токио

Нынешним летом один из лучших игроков НХЛ нынешнего века россиянин Александр Овечкин стал неограниченно свободным агентом.

Хоккеист не раз признавался, что хотел бы завершить карьеру в "Вашингтоне", за который выступает с 2005 года. Сам Овечкин так объяснил, почему до сих пор не подписал новое соглашение.

"Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в "Вашингтоне", переговоры ведутся до сих пор. Поживем - увидим", - сказал он в эфире "Матч ТВ".

Отвечая на вопрос о шансах на возвращение в "Динамо" в следующем сезоне, 35-летний Овечкин заявил, что все может быть.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва Александр Овечкин