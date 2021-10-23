"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" и поднялся на третье место в РПЛ

В одном из стартовых матчей 12-го тура Премьер-лиги "Краснодар" разгромил на выезде "Нижний Новгород" (4:1) и с 21 набранным очком поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

После поражения от "Локомотива" в конце августа краснодарцы никому не уступают. Серия длится уже семь встреч, в четырех из которых "быки" одержали победу. В сегодняшнем матче команда Виктора Гончаренко не оставила сопернику никаких шансов. У гостей отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин, хозяева же ответили лишь точным ударом Кирилла Гоцука в концовке.

На данный момент "Краснодар" находится на третьем месте в таблице, но по итогам тура обогнать его могут как "Сочи" (21 очко), так и ЦСКА (20). Армейцы примут самарские "Крылья Советов", а сочинцы отправятся в гости к "Локомотиву".