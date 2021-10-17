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17.10.2021 16:02
Рубрика: Спорт

Гол Эджуке принес ЦСКА победу над "Уралом" в 11-м туре РПЛ

Текст: Артур Нанян
Московский ЦСКА со счетом 1:0 одолел екатеринбургский "Урал" в выездном матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Единственный мяч забил Чидера Эджуке.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После не слишком успешного старта сезона, армейцы потихоньку набирают форму. Если брать последние пять встреч, то "красно-синие" ни разу не потерпели в них поражения и трижды были сильнее соперников.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", забив два мяча в концовке

Справедливости ради, "Урал" был неплох, но все решил один момент: на 52-й минуте с передачи Ивана Облякова форвард гостей Чидера Эджуке отправил мяч в ворота хозяев. В концовке команда из Екатеринбурга приложила все усилия, чтобы вырвать хотя бы ничью, однако ЦСКА выстоял.

Благодаря победе армейцы сравнялись по набранным очкам (20) с "Динамо", которое идет на третьем месте. Впереди только санкт-петербургский "Зенит" (23) и "Сочи" (21).

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