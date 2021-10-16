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16.10.2021 21:09
Рубрика: Спорт

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", забив два мяча в концовке

Текст: Артур Нанян
В центральном матче 11-го тура Премьер-лиги "Спартак" принимал "Динамо". Уступая 0:2, "красно-белые" вырвали ничью благодаря двум голам в концовке - 2:2.

Как это частенько бывает, дерби получилось огненным. В нем не хватило, пожалуй, только пенальти и удаления. Хотя красную карточку могли получить сразу несколько игроков. Достаточно вспомнить массовую потасовку, которую футболисты обеих команд устроили в концовке первого тайма. Тогда все обошлось четырьмя "горчичниками": спартаковцам Самуэлю Жиго с Георгием Джикией, и динамовцам Арсену Захаряну с Вячеславом Грулевым.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Поведя 2:0 благодаря голам Ивана Ордеца и Константина Тюкавина, "бело-голубые" откровенно расслабились. Хотя минут за десять до финального свистка команда Сандро Шварца могла окончательно добить "Спартак", но Тюкавин промахнулся из выгодной позиции. Хозяева же не собирались сдаваться и в итоге добились своего: отличились защитники Джикия и Жиго.

Что касается турнирной таблицы чемпионата страны, то "Спартак" идет седьмым с 17-ю набранными очками, а "Динамо" опустилось на третью строчку (20 очков). На вторую позицию поднялся "Сочи" (21 очко), одолевший дома "Ростов" (3:2).

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