Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал "ВТБ Кубка Кремля" на отказе соперницы Марии Саккари из Греции.

Саккари, посеянная на турнире в Москве под третьим номером, не смогла завершить матч из-за проблем со здоровьем. Она отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1 в пользу Александровой.

За титул домашнего турнира Екаетрина Александрова сразится с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, получившей девятый номер посева. Чуть ранее в своем полуфинальном матче она обыграла чешку Маркету Вондроушову (6:3, 6:4).

Отметим, что в финале мужского турнира также гарантированно будет российский теннисист. Сегодня вечером в полуфинале встретятся Карен Хачанов и Аслан Карацев.