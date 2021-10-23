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23.10.2021 13:27
Рубрика: Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка"

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы, призеры Олимпийских игр в командном турнире и призеры чемпионатов мира в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на первом в сезоне этапе Гран-при "Скейт Америка", который стартовал в Лас-Вегасе.

Фото: Сергей Коновалов/vk.com
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Спортсмены, перешедшие в группу Этери Тутберидзе, набрали 80,36 балла.

- Это наш пятый турнир, и с каждым новым выступлением мы прибавляем, - цитирует Морозова пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). - Прокат был выполнен не на сто процентов, мы чувствуем, что способны на большее, но на сегодняшний день мы довольны результатом.

Второе место занимает еще один наш дуэт, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука также говорили, что им еще предстоит выйти на пик формы.

- Начинать сезон сразу на таком значимом турнире, как "Скейт Америка", было непростой задачей, - отметил Козловский. - Мы выступили довольно хорошо, но это был только первый маленький шаг на пути к главной цели сезона - Олимпийским играм. Мы должны двигаться вперед шаг за шагом, и сегодня только начали наш путь.

Тройку сильнейших после короткой программы замкнули японцы Рику Миура и Рюити Кихара (72,63). Третья российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков набрали шестую сумму баллов (64,15).

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