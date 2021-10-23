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23.10.2021 11:09
Рубрика: Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин

Вячеслав Веденин после победного финиша на 30 километров на Чемпионате мира 1970 года по лыжному спорту в Чехословакии. Фото: РИА Новости Вячеслав Веденин после победного финиша на 30 километров на Чемпионате мира 1970 года по лыжному спорту в Чехословакии. Фото: РИА Новости
Вячеслав Веденин после победного финиша на 30 километров на Чемпионате мира 1970 года по лыжному спорту в Чехословакии. Фото: РИА Новости

После продолжительной болезни умер прославленный спортсмен Вячеслав Веденин. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

Фото: kino-teatr.ru
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"Он болел, у него были проблемы с тромбами, недавно перенес две операции. По дате похорон пока ничего не известно", - отметила она, передает РИА Новости.

Напомним, что 1 октября ему исполнилось 80 лет.

Вячеслав Петрович - двукратный победитель Олимпийских игр 1972 года по лыжным гонкам, многократный чемпион мира. Также является серебряным призером Олимпиады-1968 и бронзовым медалистом Игр-1972, 13-кратным чемпионом СССР.

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