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09.07.2021 11:59
Рубрика: Культура

Россияне назвали лучшие книги о футболе

Текст: Наталья Лебедева
Чемпионат Европы по футболу вызвал ажиотаж на книжном рынке. Только в России за последний месяц выручка от продажи книг, посвященных футболу, выросла более чем на 12 процентов. Лидирующие позиции заняли бестселлеры о футбольных тактиках и стратегиях, а также биографии и мемуары выдающихся тренеров.

Топ книг, по версии крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес, возглавила книга "Автобиография" Алекса Фергюсона, самого титулованного тренера в истории британского футбола. Именно он вот уже 26 дет возглавляет клуб "Манчестер Юнайтед". Фергюсон откровенно рассказывает, как непросто ему приходилось работать с некоторыми гениальными футболистами, и честно оценивает своих знаменитых коллег-соперников: тренера "Арсенала" Арсена Венгера, бывшего наставника "Ливерпуля" Рафаэля Бенитеса и мастера эпатажа Жозе Моуринью.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Разобраться в том, как менялась футбольная тактика в разных странах, поможет серебряный призер рейтинга - "Революция на газоне. Книга о футбольных тактиках", написанная британским спортивным журналистом Джонатаном Уилсоном. Как южноамериканцы избавлялись от колониального порядка, чтобы добавить в народную игру их собственное изящество, как европейцы приносили в жертву индивидуальную технику, чтобы выстроить командную структуру - все подробности в книге Уилсона.

На третьей строчке - произведение Криса Андерсона и Дэвида Сэлли "Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле". Авторы со знанием дела рассказывают о новых и необычных тактиках, которые используют команды, схемах, которые не афишируются, и приемах, скрытых от глаз обычных болельщиков.

Следом идет биография "Криштиану Роналду. Одержимый совершенством", написанная итальянским спортивным журналистом Лукой Кайоли. Это история успеха, борьбы и заслуженных побед величайшего бомбардира клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии.

Пятая строчка за автобиографией "Моя жизнь в красно-белом" бывшего тренера "Арсенала" Арсена Венгера. Он посвятил футболу всю жизнь, и ему есть, что рассказать и о своем стиле игры, и об опыте тренерской работы.

В топ-10 также вошли биография сильнейшего тренера современного футбола Хосепа Гвардиолы - "Пеп Гвардиола. На пике" Гильема Балаге и мемуары трехкратного победителя Лиги чемпионов УЕФА Карло Анчелотти - "Автобиография". Еще одна знаковая книга - "Верьте в нас! Как Юрген Клопп вернул "Ливерпуль" на вершину" Мелиссы Редди, рассказывающая невероятную историю трансформации футбольного клуба. Наконец, книга ""Манчестер Сити" Гвардиолы. Рождение суперкоманды" Пола Баллуса и Лу Мартина и автобиография "Из ниоткуда" футболиста Джейми Варди.

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