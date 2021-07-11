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11.07.2021 11:42
Рубрика: Спорт

"Динамо" поздравило Лионеля Месси с победой в Кубке Америки

Текст: Артур Нанян
Фото: CARL DE SOUZA / AFP Фото: CARL DE SOUZA / AFP
Фото: CARL DE SOUZA / AFP

Московское "Динамо" поздравило капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой в Кубке Америки. Ночью "альбиселеста" обыграла в финале турнира Бразилию со счетом 1:0.

Фото: AP Photo / Bruna Prado
Появилось видео победного танца Месси с Кубком Америки

"Бело-голубые" опубликовали в Twitter картинку, где слева стоит мальчик в футболке с Месси на тренировке динамовцев, а справа - уже сам Лионель с трофеем Кубка Америки.

Напомним, что Месси впервые в карьере завоевал титул с национальной команды. Ранее он дважды участвовал в решающих матчах Кубка Америки и один раз чемпионата мира, но всякий раз Аргентина уступала своим соперникам.

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