Появилось видео победного танца Месси с Кубком Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси крайне эмоционально отреагировал на первый трофей, который выиграла его команда, победив Бразилию в финале Кубка Америки.

В ночь на воскресенье сборная Аргентины благодаря голу Анхеля ди Марии переиграла в финале Кубка Америки его хозяев - команду Бразилии - 1:0. Для Месси этот трофей стал первым в составе аргентинской сборной, ранее он побеждал на Олимпиаде в Пекине с олимпийской командой.

После финального свистка признанный лучшим игроком турнира Месси не смог сдержать радостных слез. А в раздевалке устроил зажигательный танец в трофеем в руках.