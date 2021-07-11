Появилось видео победного танца Месси с Кубком Америки

Фото: AP Photo / Bruna Prado
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси крайне эмоционально отреагировал на первый трофей, который выиграла его команда, победив Бразилию в финале Кубка Америки.
В ночь на воскресенье сборная Аргентины благодаря голу Анхеля ди Марии переиграла в финале Кубка Америки его хозяев - команду Бразилии - 1:0. Для Месси этот трофей стал первым в составе аргентинской сборной, ранее он побеждал на Олимпиаде в Пекине с олимпийской командой.
После финального свистка признанный лучшим игроком турнира Месси не смог сдержать радостных слез. А в раздевалке устроил зажигательный танец в трофеем в руках.
Things you love to see 💙— International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 11, 2021
Leo Messi celebrating this like there's no tomorrow 🏆
🎥: TW/fcbden_ pic.twitter.com/moOqkXuUHO