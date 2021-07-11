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11.07.2021 05:34
Рубрика: Спорт

Ди Мария признан лучшим игроком финала Кубка Америки

Текст: Максим Домчев
Анхель Ди Мария из Аргентины (слева) и Ренан Лоди из Бразилии сражаются за мяч во время финального футбольного матча Кубка Америки. Фото: AP Photo / Andre Penner Анхель Ди Мария из Аргентины (слева) и Ренан Лоди из Бразилии сражаются за мяч во время финального футбольного матча Кубка Америки. Фото: AP Photo / Andre Penner
Анхель Ди Мария из Аргентины (слева) и Ренан Лоди из Бразилии сражаются за мяч во время финального футбольного матча Кубка Америки. Фото: AP Photo / Andre Penner

Автор победного гола в финале Кубка Америки полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария получил награду, как лучший игрок матча.

Фото: AP Photo/Andre Penner
Аргентина обыграла Бразилию в финале Кубка Америки

В ночь на воскресенье в решающем матче Кубка Америки встречались сборные Аргентины и Бразилии. Матч завершился победой сборной Аргентины со счетом 1:0, которая позволила этой команде выиграть турнир впервые с 1993 года.

По итогам финала лучшим игроком матча был признан Анхель ди Мария, чей удар на 22-й минуте встречи и принес победу. Для аргентинской команды эта победа стала 15-й на турнире и по количеству титулов она сравнялась с Уругваем.

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