Ди Мария признан лучшим игроком финала Кубка Америки

Анхель Ди Мария из Аргентины (слева) и Ренан Лоди из Бразилии сражаются за мяч во время финального футбольного матча Кубка Америки. Фото: AP Photo / Andre Penner

Автор победного гола в финале Кубка Америки полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария получил награду, как лучший игрок матча.

В ночь на воскресенье в решающем матче Кубка Америки встречались сборные Аргентины и Бразилии. Матч завершился победой сборной Аргентины со счетом 1:0, которая позволила этой команде выиграть турнир впервые с 1993 года.

По итогам финала лучшим игроком матча был признан Анхель ди Мария, чей удар на 22-й минуте встречи и принес победу. Для аргентинской команды эта победа стала 15-й на турнире и по количеству титулов она сравнялась с Уругваем.