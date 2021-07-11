Аргентина обыграла Бразилию в финале Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу впервые с 1993 года выиграла Кубок Америки. В решающем матче аргентинцы переиграли хозяев турнира - Команду Бразилии - 1:0. Решающий гол на счету Анхеля ди Марии.

В решающем матче Кубка Америки по футболу на легендарном стадионе "Маракана" встречались хозяева турнира бразильцы и сборная Аргентины. Последняя их встреча в итоговом матче чемпионата континента завершилась крупной победой пентакампеонов - 3:0.

Финал мечты должны были украсить Неймара и Лионель Месси, которых ранее признали лучшими игроками нынешнего розыгрыша. Накануне встречи они обменялись заявлениями. Неймар сказал, что Бразилия выиграет этот турнир, на что капитан аргентинцев заметил, что это футбол и матч будет непростым.

Так оно и оказалось. Сборная Аргентины сделала все для того, чтобы сдержать атакующий порыв хозяев, не забывая проводить опасные контратаки. И в первом тайме это принесло результат. Ошибка защитников команды Бразилии привела к голу Анхеля ди Марии, который красиво перекинул мяч через вратаря. Все попытки бразильцев отыграться до перерыва успеха не принесли.

Вторая половина встречи прошла в еще более жаркой борьбе. Аргентинцы старались срывать быстрые атаки соперника, за что игроки получали от арбитра желтые карточки, при этом Месси и партнеры несколько раз опасно огрызались, но увеличить разницу в счете им тоже не удавалось.

В финале Месси мог стереть все вопросы о победителе встречи, но после паса партнера не смог удержать равновесие и пробить по воротам. Бразилия продолжала давление на ворота аргентинцев, но оборона и вратарь этой команды сумели отбиться.

Спустя 28 лет Кубок Америки снова достался Аргентине, а Месси выиграл свой второй трофей. Первый был завоеван им на Олимпиаде в Пекине в составе олимпийской сборной.