Великое противостояние: Месси и Неймар встретятся на поле впервые с 2017 года

В три часа ночи в воскресенье по московскому времени на легендарном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро состоится финал Кубка Америки между двумя самыми титулованными футбольными сборными Западного полушария - Бразилией и Аргентиной.

Изюминку этому, без сомнения, культовому матчу добавляет противостояние лидеров двух команд, больших друзей в жизни и бывших партнеров по "Барселоне", аргентинца Лионеля "Лео" Месси и бразильца Неймара "Нэя". Это галактическое противостояние двух главных фаворитов турнира - возможность для Неймара и Месси, наконец, выиграть первый крупный международный титул в карьере, который может стать решающим активом для обладания "Золотым мячом", вопрос о потенциальном обладателе которого в этом году остается открытым. По оценке экспертов, Месси, шестикратный обладатель "Золотого мяча" в случае выигрыша сборной Аргентины в Кубке Америки практически гарантирует себе получение этого трофея. Правда, сделать это будет трудно: Аргентина фактически играет в гостях на традиционно недружелюбной к "Альбиселеста" "Маракане".

Закадычные друзья "Ней" и "Лео" питают искреннее уважение друг к другу с тех пор, как бразилец провел четыре сезона в "Барсе" (2013-2017 годы), но ни один из них не будет проявлять никаких почти братских чувств в субботу. "Я всегда говорил, что он (Месси) лучший игрок, которого я когда-либо видел. Он отличный друг, но мы встречаемся в финале, теперь мы соперники, и я хочу победить, я хочу получить этот титул, потому что он будет моим первым", - сказал Неймар. Травмированный, он пропустил Кубок Америки-2019, выигранный Бразилией. "Когда у вас есть друг, который будет вашим противником, в конечном итоге трудно забыть о дружбе. Но даже когда вы играете со своими друзьями, вы хотите победить их во что бы то ни стало", - добавил игрок "Пари Сен-Жермен".

Помимо того, что они несколько лет с полуслова понимали друг друга в "Барсе", у двух друзей есть общие неоднократные неудачи на крупных международных соревнованиях. Этот финал для 34-летнего Месси - возможность снять проклятие после четырех проигранных финалов (Чемпионат мира-2014, Copa America 2007, 2015 и 2016) и положить конец бесконечным неудачам футбольной сборной Аргентины, которая не выигрывала крупных международных трофеев с Кубка Америки 1993 года, уточняет AFP.

29-летний Неймар, которого часто настигают травмы, до сих пор не может забыть о фиаско на домашнем чемпионате мира 2014 года, когда Бразилия перенесла дома величайшее унижение в своей истории, проиграв со счетом 1:7 в полуфинале сборной Германии. Тем не менее, у обоих игроков есть олимпийские золотые медали, завоеванные аргентинцем в 2008 году и в 2016-м бразильцем, который также выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.

В "Барсе" две суперзвезды мирового футбола сформировали один из самых забивных дуэтов в истории, а затем и трио с приходом уругвайца Луиса Суареса, способствовав победе каталонского клуба в чемпионате Испании (2015, 2016), Кубке Испании (2015, 2016, 2017), Лиге Чемпионов и Суперкубку УЕФА (2014/2015).

В финале Кубка Америки Неймар встретится со своим другом и наставником на поле впервые после своего ухода из "Барселоны" в 2017 году. "Я думаю, это было бы хорошо для съемок какого-нибудь фильма в конце моей карьеры. Это финал, на который все надеялись, и я всегда мечтал сыграть в нем", - заключил бразилец. Добавим, что на матче на "Маракане" могут присутствовать 74738 зрителей.