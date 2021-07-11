Макгрегор не смог продолжить бой с Порье из-за перелома ноги

Американец Дастин Порье победил Конора Макгрегора в третьем поединке. После первого раунда ирландец не смог продолжить бой из-за перелома ноги, а судьи присудили ему победу.

В Лас-Вегасе подошел к концу турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого встречались бывший чемпион в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и представитель США Дастин Порье. Эта была уже третья встреча соперников.

В первой Макгрегор нокаутировал тогда еще молодого и перспективного Порье в первом раунде. В январе 2021 года Порье поквитался со своим обидчиком, отправив ирландца в нокаут во второй пятиминутке.

Накануне боя Макгрегор вел себя очень активно и агрессивно, пообещав убить своего соперника на ринге. Порье не стал вступать в полемику, явно сконцентрировавшись на самом поединке. В отличие от Макгрегора он выступает куда успешнее в последнее время.

Ирландец начал поединок очень активно, обрушив на Порье град ударов ногами и руками. Порье выстоял и начал атаковать сам. После этого американец перевел соперника в партер, Макгрегор предпринял попытку задушить соперника, но безуспешно. Порье же выбрался из захвата и начал от души вколачивать голову соперника в канвас. В концовке американец отправил визави в нокдаун, но времени на добивание уже не хватило.

Однако бой был остановлен - Макгрегор сломал себе ногу в момент последней атаки Порье.

В предварительном карде турнира уже в первом раунде проиграла россиянка Яна Куницкая. Она очень активно начала бой против Ирен Альданы из Мексики, но затем пропустила несколько мощных ударов и оказалась на полу. Мексиканка сумела добить соперницу, и бой был остановлен уже в первом раунде.

Еще один представитель России Омари Ахмедов встречался с американцем Брэдом Таваресом. Бой был очень близким, но двое из трех судей отдали победу Таваресу.