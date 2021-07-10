Макгрегор пообещал убить Порье в октагоне на турнире UFC

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что Дастин Порье заплатит жизнью за неуважение к нему. Бойцы встретятся на турнире UFC 264 в ночь на воскресенье по московскому времени.

"Совсем скоро он узнает, что за неуважение к человеку и его доброте надо платить. И он за это заплатит своей жизнью в октагоне. Считайте, что он уже мертв", - приводит слова Макгрегора после взвешивания bjpenn.com.

Немного успокоившись, ирландец признался, что рад снова оказаться в Лас-Вегасе, поскольку он любит это место. "Хочу устроить шоу для фанатов и отправить этого типа в сокрушительный нокаут", - заявил Макгрегор.

Предстоящий поединок станет третьим в противостоянии Макгрегора и Порье. Первый бой нокаутом выиграл ирландец, а в начале нынешнего года американец нокаутировал соперника.