Макгрегор пытался ударить Порье на дуэли взглядов

Традиционная предматчевая дуэль взглядов между бойцами UFC Конором Макгрегором и Дастином Порье едва не завершилась дракой.

В ночь на 11 июля состоится турнир UFC 264, в главном поединке которого встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. Это будет уже третья встреча этих бойцов и пока счет побед равный.

Накануне поединка бойцы провели традиционную дуэль взглядов, которая на этот раз едва не завершилась потасовкой. Макгрегор был как всегда слишком активен и вел себя достаточно агрессивно и в какой-то момент решил нанести сопернику удар ногой. Находящийся рядом глава UFC Дана Уайт и несколько его помощником быстро разобрались в ситуации и развели бойцов в разные стороны.

Впервые эти бойцы встретились в 2014 году и тогда Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде. В начале нынешнего года в матче-реванше Порье победил своего соперника нокаутом во втором раунде.