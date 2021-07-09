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09.07.2021 08:55
Рубрика: Спорт

Макгрегор пытался ударить Порье на дуэли взглядов

Текст: Максим Домчев
Традиционная предматчевая дуэль взглядов между бойцами UFC Конором Макгрегором и Дастином Порье едва не завершилась дракой.
Фото: AP Photo/John Locher Фото: AP Photo/John Locher
Фото: AP Photo/John Locher

В ночь на 11 июля состоится турнир UFC 264, в главном поединке которого встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. Это будет уже третья встреча этих бойцов и пока счет побед равный.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Накануне поединка бойцы провели традиционную дуэль взглядов, которая на этот раз едва не завершилась потасовкой. Макгрегор был как всегда слишком активен и вел себя достаточно агрессивно и в какой-то момент решил нанести сопернику удар ногой. Находящийся рядом глава UFC Дана Уайт и несколько его помощником быстро разобрались в ситуации и развели бойцов в разные стороны.

Впервые эти бойцы встретились в 2014 году и тогда Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде. В начале нынешнего года в матче-реванше Порье победил своего соперника нокаутом во втором раунде.

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