Россиянкам Елене Весниной и Веронике Кудерметовой совсем немного не хватило для того, чтобы завоевать титул Уимблдонского турнира в женском парном разряде. В драматичном, марафонском финале наши девушки уступили интернациональному тандему. Представительница китайского Тайбэя Се Шувэй и Элизе Мертенс из Бельгии взяли верх в трех сетах и с минимальным преимуществом - 3:6, 7:5, 9:7.

Если 24-летняя Кудерметова только третий сезон выступает на соревнованиях серии "Большого шлема", у нее еще многое впереди, то опытная и титулованная Веснина в свои 34 года играет как бы на "втором дыхании". Олимпийская чемпионка Рио-2016 (в паре с Екатериной Макаровой) в 2018-м взяла паузу в карьере и родила дочь. Казалось, затем уже трудно будет найти мотивацию для того, чтобы вернуться в профессиональный тур. Но в этом году возвращение состоялось, и оно даже для специалистов оказалось неожиданно успешным. В июне Елена в тандеме с Асланом Карацевым дошла до финала Открытого чемпионата Франции в миксте, теперь в Лондоне она снова сражалась за титул. Увы, снова, как и в Париже, не хватило элементарного везения в концовке.

- Спорт жесток, непредсказуем, но тем он и прекрасен. Сейчас очень больно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что была проделана невероятно сложная работа до этого финала, местами нереальная и фантастическая, - написала Веснина на своей страничке в популярной социальной сети. - Выложились на все сто процентов, внутри пустота. Но мы все равно двигаемся дальше, потому что дорогу осилит идущий... Спасибо всем, а особенно моей напарнице и нашей команде.

Кстати, для Весниной это был уже четвертый в карьере финал Уимблдона в женском парном разряде. Между первым и нынешним - дистанция в 11 лет. Титул удалось завоевать однажды, в 2017-м, в "золотом" олимпийском дуэте с Макаровой.

Открытый чемпионат Великобритании завершился вчера мужским финалом. Записной фаворит, первая ракета мира серб Новак Джокович сражался с итальянцем Маттео Берреттини. Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Ну а накануне главный приз в женском одиночном разряде выиграла австралийка Эшли Барти. В решающем матче соревнований девушек она победила чешку Каролину Плишкову - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Для 25-летней теннисистки с Зеленого континента это уже второй титул на турнирах "Большого шлема". Ранее, в 2019-м, она первенствовала на парижском "Ролан Гаррос".

- Выиграть Уимблдон и исполнить свою самую большую мечту - это невероятно! Звезды сошлись для меня в последние две недели. Уимблдон - святыня, то место, где, по сути, родился теннис. Именно здесь зародилось столько надежд и мечтаний, - сказала Барти.