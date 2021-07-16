Российская спортсменка разделась для взвешивания перед боем в Bellator

Во время церемонии взвешивания перед поединком в Bellator россиянка Диана Авсарагова не сумела уложиться в лимит весовой категории. Но девушка нашла выход - она полностью разделась, и весы показали нужные цифры.

Подобные хитрости не редкость - перед одним из своих поединков точно так же пришлось поступать и Хабибу Нурмагомедову. 22-летняя россиянка представляет клуб "Ахмат", на такой шаг она решилась после того, как организаторы предоставили гарантии, что ее никто не увидит. Авсарагова находилась за черной тканью.

В итоге весы показали 57,3 кг, что вписалось в лимит весовой категории. Ее соперница американка Габриэлла Гулфин показала 56,6 кг. Поединок состоится 17 июля рано утром по московскому времени.

Для Авсараговой этот бой станет вторым в промоушене. В дебютном поединке она нокаутировала соперницу из США Тару Графф меньше чем за полминуты.