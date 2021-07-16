Стамбул примет финал Лиги чемпионов 2023 года

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о том, что финал Лиги чемпионов 2023 года примет Стамбул

Как сообщает сайт УЕФА, Стамбул примет этот матч вместо Мюнхена, а немецкий город проведет финал Лиги чемпионов в 2025 году.

Это решение вызвано тем, что Стамбул в мае этого года лишился права проведения финала ЛЧ из-за непростой ситуации с коронавирусом. В итоге матч прошел в Порту.

При этом место проведения финала Лиги чемпионов 2022 года осталось прежним. Он состоится в Санкт-Петербурге. В 2023 решающая игра пройдет в Лондоне на "Уэмбли".

Отметим, что Дублин и Бильбао, которые лишились права проведения мачте Евро-2020, получили финалы Лиги Европы в 2024 и 2025 годах соответственно.