Стамбул мечтает о летней Олимпиаде 2036 года

На олимпийской сессии в Токио Брисбен, судя по всему, будет провозглашен столицей летних Олимпийских игр-2032. И уже сейчас объявился претендент на Игры 2036 года. Как передает AFP, мэр 16-миллионного Стамбула Экрем Имам-Оглу считает, что его город готов принять Олимпиаду через 15 лет.

Стамбул считается большим олимпийским неудачником. Только в XXI веке он приглашал Олимпийские игры пять раз. Последнее поражение турецкая столица потерпела в борьбе с Токио, когда в заключительном туре голосования Стамбул с разгромным счетом 36:60 уступил столице Японии.

Много раз бывая в Стамбуле на спортивных международных форумах, я в каждый свои приезд по приглашению любезных хозяев совершал длительные экскурсии по спортивным аренам. Действительно, козырь Стамбула в том, что все необходимые для проведения летних Игр сооружения построены и прекрасно функционируют. Особенно впечатляет громадный стадион имени Ататюрка. Его вjзводили специально к Олимпиаде 2008 года, уверяя нас, что никакому Пекину не устоять в борьбе со Стамбулом. Но ошиблись, что не помешало предпринять еще две неудачные попытки и проиграть: Лондону-2012 и уже упоминавшемуся Токио-2020.

Но упорный мэр Стамбула Имам-Оглу все равно полон оптимизма. И кто знает, быть может, шестая попытка станет успешной, и члены МОК доверят Игры-2036 Турции, отдавая дань ее непоколебимому упорству.