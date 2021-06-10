Здесь надо отдать должное руководству МОК, которое фактически прекратило дорогостоящие битвы между городами за право принимать Игры. Их предвыборные кампании длились годами и стоили претендентам миллионов и миллионов долларов. Часто выборы заканчивались обвинениями в подкупе, нечестных махинациях с голосами, что приносило прибыль расплодившимся частным организациям, использовавших все эти мошеннические методы в своих далеких от спорта целях.
Кажется, теперь это позади. Как сообщается в пресс-релизе МОК, Комиссии по будущему хозяину Игр Олимпиады учитывала при вынесении своего предложения ряд конкретных требований. Австралия - страна, любящая спорт и постоянно участвующая в летних и зимних Олимпийских играх. Брисбен предложил использовать для Игр 84 процента уже имеющихся и временных спортивных сооружений, что уменьшит стоимость Олимпиады-2032. Игры поддерживают правительство Австралии, население страны и частный экономический сектор. По подсчетам аналитиков, Олимпиада принесет прибыль в 6,1 миллиарда долларов США самому Брисбену и 13,4 миллиарда всей Австралии.