Это решение Исполкома МОК предстоит утвердить 21 июля на сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Пока же предложение Комиссии по будущему хозяину Игр Олимпиады принято Исполкомом единогласно.

Здесь надо отдать должное руководству МОК, которое фактически прекратило дорогостоящие битвы между городами за право принимать Игры. Их предвыборные кампании длились годами и стоили претендентам миллионов и миллионов долларов. Часто выборы заканчивались обвинениями в подкупе, нечестных махинациях с голосами, что приносило прибыль расплодившимся частным организациям, использовавших все эти мошеннические методы в своих далеких от спорта целях.

Кажется, теперь это позади. Как сообщается в пресс-релизе МОК, Комиссии по будущему хозяину Игр Олимпиады учитывала при вынесении своего предложения ряд конкретных требований. Австралия - страна, любящая спорт и постоянно участвующая в летних и зимних Олимпийских играх. Брисбен предложил использовать для Игр 84 процента уже имеющихся и временных спортивных сооружений, что уменьшит стоимость Олимпиады-2032. Игры поддерживают правительство Австралии, население страны и частный экономический сектор. По подсчетам аналитиков, Олимпиада принесет прибыль в 6,1 миллиарда долларов США самому Брисбену и 13,4 миллиарда всей Австралии.