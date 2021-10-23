ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Столичный ЦСКА одолел на своей площадке греческий "Олимпиакос" со счетом 88:82 во встрече пятого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком у армейцев стал Уилл Клайберн, набравший 29 очков.
Отметим, что "красно-синие" победили в четвертый раз подряд после поражения на старте соревнований. В турнирной таблице ЦСКА идет на четвертом месте с девятью набранными очками.
В то же время питерский "Зенит" проиграл "Барселоне" со счетом 58:84. Российский клуб занимает на данный момент девятое место в таблице с восемью очками.