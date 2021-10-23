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23.10.2021 00:34
Рубрика: Спорт

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Столичный ЦСКА одолел на своей площадке греческий "Олимпиакос" со счетом 88:82 во встрече пятого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Самым результативным игроком у армейцев стал Уилл Клайберн, набравший 29 очков.

Отметим, что "красно-синие" победили в четвертый раз подряд после поражения на старте соревнований. В турнирной таблице ЦСКА идет на четвертом месте с девятью набранными очками.

В то же время питерский "Зенит" проиграл "Барселоне" со счетом 58:84. Российский клуб занимает на данный момент девятое место в таблице с восемью очками.

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