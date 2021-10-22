Серб Зоран Лукич назначен главным тренером сборной России по баскетболу

По итогам исполкома российской федерации баскетбола (РФБ) организация утвердила Зорана Лукича в качестве главного тренера мужской национальной сборной, сообщает пресс-служба РФБ.

Лукич сменил на этом посту Сергея Базаревича, под руководством которого команда стала четвертой на чемпионате Европы-2017 и не смогла выйти на Олимпиаду в Токио прошлым летом. Помощники Лукича будут объявлены в ближайшее время. Отметим, что сербский специалист будет совмещать работу в сборной и "Нижнем Новгороде", где он работает с 2017 года.

"Прежде всего нас заинтересовал тренер, который много трудился с молодежью. Своей работой в "Нижнем Новгороде" на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров. Сейчас для сборной наступает важное время перестройки, и мы хотим увидеть преображение наших игроков при Зоране из подающих надежды в полноценных игроков национальной команды", - отметил президент РФБ Андрей Кириленко.

Остается добавить, что первые матчи под руководством Лукича россияне проведут в ноябре: в рамках квалификации Чемпионата мира-2023 наша команда сыграет с Италией (26 ноября) и Исландией (29 ноября).