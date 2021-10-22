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22.10.2021 12:26
Рубрика: Спорт

Серб Зоран Лукич назначен главным тренером сборной России по баскетболу

Текст: Артур Нанян
По итогам исполкома российской федерации баскетбола (РФБ) организация утвердила Зорана Лукича в качестве главного тренера мужской национальной сборной, сообщает пресс-служба РФБ.
Зоран Лукич. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Зоран Лукич. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Зоран Лукич. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Лукич сменил на этом посту Сергея Базаревича, под руководством которого команда стала четвертой на чемпионате Европы-2017 и не смогла выйти на Олимпиаду в Токио прошлым летом. Помощники Лукича будут объявлены в ближайшее время. Отметим, что сербский специалист будет совмещать работу в сборной и "Нижнем Новгороде", где он работает с 2017 года.

Фото: Михаил Синицын
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"Прежде всего нас заинтересовал тренер, который много трудился с молодежью. Своей работой в "Нижнем Новгороде" на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров. Сейчас для сборной наступает важное время перестройки, и мы хотим увидеть преображение наших игроков при Зоране из подающих надежды в полноценных игроков национальной команды", - отметил президент РФБ Андрей Кириленко.

Остается добавить, что первые матчи под руководством Лукича россияне проведут в ноябре: в рамках квалификации Чемпионата мира-2023 наша команда сыграет с Италией (26 ноября) и Исландией (29 ноября).

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