Баскетбольный клуб ЦСКА на своем паркете примет греческий "Олимпиакос"

Российские клубы в пятницу ждут знаковые противостояния в регулярном чемпионате Евролиги. ЦСКА на своем паркете примет греческий "Олимпиакос", а питерский "Зенит" будет гостить у лидера "регулярки", испанской "Барселоны".

Противостояние ЦСКА и "Олимпиакоса" давно стало классикой Евролиги. Самый памятный матч между этими командами - незаживающая рана для армейского клуба. В финале 2012 года ЦСКА вел у греков с преимуществом в 19 очков, но умудрился его разбазарить и упустить победу. Афиняне потом еще не раз вставали на пути у "красно-синих": в 2013, 2015 и 2017 годах они выбивали ЦСКА в полуфинале "Финала четырех".

При этом в общей истории встреч ощутимое преимущество именно у москвичей - 26:16. В последние годы градус напряжения в противостоянии несколько снизился из-за кризиса, в котором оказался греческий суперклуб. Из-за распрей с "Панатинаикосом" "Олимпиакос" был понижен в классе: с 2019 года основная команда клуба играла только в Евролиге, а во втором дивизионе греческого чемпионата выступал резерв. По итогам прошлого сезона "Олимпиакос" вернулся в элиту и сегодня, можно сказать, на коне. В первых четырех матчах подопечные Георгиоса Барцокаса уступили лишь однажды - "Барселоне".

Тем не менее ЦСКА, конечно, фаворит, даже несмотря на вал травм. Из-за повреждений выбыли серб Милутинов, литовец Григонис и грузин Шенгелия, причем потеря последнего особенно чувствительна, с учетом отличной формы, которую набрал Торнике. Зато должен проявить себя Алексей Швед, который, кажется, все лучше адаптируется к требованиям наставника армейцев Димитриса Итудиса. Плюс сегодня в Евролиге дебютирует новичок ЦСКА, американец Кеннет Фарид, от которого, как от человека, отыгравшего почти с десяток сезонов в НБА, ждут многого.

Если ЦСКА - "Олимпиакос" - классика, уходящая корнями в прошлое, то история противостояния "Зенита" и "Барселоны" пишется здесь и сейчас. В плей-офф прошедшего сезона питерцы удивили всю Европу, помучив в пяти матчах "Барсу", считавшуюся главным фаворитом турнира. Подопечные Хавьера Паскуаля едут в столицу Каталонии удивлять и сейчас. А настроения команде должна была добавить неожиданно мощная победа в гостях над "Локомотивом-Кубанью" - 106:79 в рамках Единой лиги.

Авторитетно

Сергей Тараканов, Олимпийский чемпион Сеула-1988:

ЦСКА в порядке. Думаю, будет очень интересная игра. "Олимпиакос" в неплохой форме: сужу по тем отрывкам из их матчей, которые мне удалось увидеть. Барцокас собрал хорошую команду, вернул команду в высший дивизион. Одна из сложностей ЦСКА - травмы лидеров. Выбывший Шенгелия был в суперформе, и понятно, что акценты нужно менять. Кеннет Фарид из НБА, дебютировавший на днях в Перми, ничем не впечатлил, да и не впечатлит, я думаю. Все-таки он свое брал в основном за счет "физики", а сейчас она никакая. Наверное, в ЦСКА ее подтянут, но на это уйдет время. По крупной победе над "Пармой" в Единой лиге о форме армейцев особых выводов делать не стоит. Все-таки это не тот раздражитель для москвичей, и игра больше носила тренировочный характер.

Что касается "Зенита", матч с "Барселоной" прежде всего важен для наставника питерцев Хавьера Паскуаля. Его главные успехи в Европе связаны с "Барселоной". Для игроков, наверное, это тоже будет особый матч. Они меня удивили в недавнем матче против "Локомотива- Кубани", очень уверенно выиграв на выезде. "Барселона" сейчас неидеальна, им в какой-то степени повезло, они уже две игры взяли в овертайме. Если вы у меня спрашиваете про фаворита, то это "Барселона" все же. "Зениту" не хватает разыгрывающего Напьера, в полной мере заменить его трудно. Удивят ли питерцы, как в минувшем плей-офф, когда дали ожесточенный бой "Барсе"? В Евролиге сейчас удивить может любая команда. Но без Напьера это будет сделать очень сложно. В прошлом сезоне на себя очень много брал Кевин Пангос и многое решал. Посмотрим, кто сможет взять его функции на этот раз.

Где будем смотреть

22 октября, пятница, "Матч ТВ"

19.40. ЦСКА - "Олимпиакос". Прямая трансляция.

21.55. "Барселона" - "Зенит". Прямая трансляция.