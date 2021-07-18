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18.07.2021 11:57
Рубрика: Спорт

Комбаров: Если вдруг завершу карьеру, сообщу об этом сам

Текст: Артур Нанян
Бывший защитник сборной России, "Динамо", "Спартака" и "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров прокомментировал в эксклюзивном интервью "РГ" появившуюся в СМИ информацию о завершении карьеры.
Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В интернете появилась информация о том, что вы завершили карьеру. Это правда?

Дмитрий Комбаров: Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация. Когда-нибудь если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в Instagram.

Полностью интервью с Дмитрием Комбаровым читайте в ближайшее время в "РГ"

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