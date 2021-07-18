Комбаров: Если вдруг завершу карьеру, сообщу об этом сам

Бывший защитник сборной России, "Динамо", "Спартака" и "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров прокомментировал в эксклюзивном интервью "РГ" появившуюся в СМИ информацию о завершении карьеры.

В интернете появилась информация о том, что вы завершили карьеру. Это правда?

Дмитрий Комбаров: Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация. Когда-нибудь если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в Instagram.

Полностью интервью с Дмитрием Комбаровым читайте в ближайшее время в "РГ"