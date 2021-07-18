Квалификация Гран-при Великобритании прошла в новом формате

Гонка в рамках Гран-при Великобритании "Формулы-1" завершилась в воскресенье уже после подписания этого номера "РГ" в печать, но главное событие уик-энда состоялось днем ранее. Впервые стартовое расположение команд определялось посредством спринт-квалификации.

До сих пор формат этапа предполагал три тренировочные сессии, квалификацию и непосредственно гонку. В Сильверстоуне в классической квалификации пилоты определяли расстановку на спринт-квалификацию. Дистанция спринта - 100 км (33% дистанции основной гонки). Его победитель и получил поул, а также три очка.

Им стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который хоть и стартовал в спринте вторым, но сумел обойти своего главного конкурента британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Многие предсказывали скучный ход мини-гонки (мол, пилоты не захотят рисковать техникой), но опасения не оправдались. Чего только стоит прорыв Фернандо Алонсо ("Рено") на шесть позиций.

А вот наш Никита Мазепин на "Хаасе" приехал к финишу последним. Отметим, что в этом сезоне запланировано еще две гонки со спринтом.