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18.07.2021 18:36
Рубрика: Спорт

Квалификация Гран-при Великобритании прошла в новом формате

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Гонка в рамках Гран-при Великобритании "Формулы-1" завершилась в воскресенье уже после подписания этого номера "РГ" в печать, но главное событие уик-энда состоялось днем ранее. Впервые стартовое расположение команд определялось посредством спринт-квалификации.
Макс Ферстаппен выиграл первую в истории "Формулы-1" спринт-квалификацию. Фото: Reuters Макс Ферстаппен выиграл первую в истории "Формулы-1" спринт-квалификацию. Фото: Reuters
Макс Ферстаппен выиграл первую в истории "Формулы-1" спринт-квалификацию. Фото: Reuters

До сих пор формат этапа предполагал три тренировочные сессии, квалификацию и непосредственно гонку. В Сильверстоуне в классической квалификации пилоты определяли расстановку на спринт-квалификацию. Дистанция спринта - 100 км (33% дистанции основной гонки). Его победитель и получил поул, а также три очка.

Фото: REUTERS
Появилось видео страшной аварии Хэмилтона и Ферстаппена

Им стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который хоть и стартовал в спринте вторым, но сумел обойти своего главного конкурента британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Многие предсказывали скучный ход мини-гонки (мол, пилоты не захотят рисковать техникой), но опасения не оправдались. Чего только стоит прорыв Фернандо Алонсо ("Рено") на шесть позиций.

А вот наш Никита Мазепин на "Хаасе" приехал к финишу последним. Отметим, что в этом сезоне запланировано еще две гонки со спринтом.

Спорт Формула-1