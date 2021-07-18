Паредес заявил, что Месси не перейдет в "ПСЖ"

Полузащитник сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес высказался о будущем Лионеля Месси.

По словам Паредеса, Месси мог перейти в парижский клуб, но не сделает этого. Однако где именно продолжит карьеру один из лучших футболистов мира, у которого в конце июня истек срок соглашения с "Барселоной", пока неизвестно.

"У нас в клубе было много разговоров, когда стало известно, что Лео может приехать. Это была мечта - представить его в нашей команде, но этого не случится. Надеюсь, ему понравится то место, где он будет выступать в следующем сезоне", - приводит слова Паредеса Mundo Deportivo.

Напомним, что в июле Паредес и Месси завоевали Кубок Америки в составе сборной Аргентины.