Махачев досрочно победил Мойзеса на турнире UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Vegas 31. В главном поединке российский боец Ислам Махачев встречался с бразильцем Тиаго Мойзесом.

У Махачева в роли секунданта выступил экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который активно подсказывал на протяжении поединка.

Первый раунд прошел относительно спокойно, но в концовке Махачеву удалось сделать тейкдаун и нанести пару сильных ударов. В дальнейшем россиянин наращивал свое преимущество. В борьбе он явно доминировал над оппонентом. Все закончилось в четвертом раунде. Махачев сумел сделать удушающий прием, и соперник сдался.

Для россиянина эта победа стала восьмой подряд в организации. Всего за карьеру у него 20 побед и одно поражение.

В еще одном поединке турнира впервые за пять лет в октагон вышла экс-чемпион и секс-символ UFC Миша Тейт. В третьем раунде она нокаутировала Марион Рено.