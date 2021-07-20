Еще один спортсмен в Олимпийской деревне заболел коронавирусом

Еще один иностранный спортсмен, находящийся в Олимпийской деревне в Токио заболел коронавирусом.

Организаторы Олимпиады в Токио сообщили о еще девяти случаях заболевания СOVID-19, среди тех, кто причастен к проведению Игр-2020.

Один из них - спортсмен, национальная принадлежность которого не уточняется. Таким образом, общее число заболевших атлетов в Олимпийской деревне достигло четырех человек.

Всего же у тех, кто принимает участие в проведении Игр выявлен 71 случай заболевания. Из них 40 человек - японцы, а остальные иностранные граждане.