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Рубрика: Спорт

Еще один спортсмен в Олимпийской деревне заболел коронавирусом

Текст: Максим Домчев
Еще один иностранный спортсмен, находящийся в Олимпийской деревне в Токио заболел коронавирусом.
Фото: AFP/Behrouz MEHRI Фото: AFP/Behrouz MEHRI
Фото: AFP/Behrouz MEHRI

Организаторы Олимпиады в Токио сообщили о еще девяти случаях заболевания СOVID-19, среди тех, кто причастен к проведению Игр-2020.

Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
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Один из них - спортсмен, национальная принадлежность которого не уточняется. Таким образом, общее число заболевших атлетов в Олимпийской деревне достигло четырех человек.

Всего же у тех, кто принимает участие в проведении Игр выявлен 71 случай заболевания. Из них 40 человек - японцы, а остальные иностранные граждане.

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