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24.07.2021 12:00
Рубрика: Спорт

"Рейнджерс" обменяли российского хоккеиста Павла Бучневича в "Сент-Луис"

Текст: Максим Домчев
Фото: Eric Hartline-USA TODAY Sports/ Reuters Фото: Eric Hartline-USA TODAY Sports/ Reuters
Фото: Eric Hartline-USA TODAY Sports/ Reuters

Клуб НХЛ "Рейнджерс" обменял форварда Павла Бучневича в "Сент-Луис" на нападающего Сэмми Блэйса и право выбора во втором раунде драфта следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте команды из Нью-Йорка.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Эта сделка выглядит довольно странно, учитывая как провел минувший сезон россиянин. Бучневич установил личный рекорд результативности, набрав в 54 матчах 48 очков. На его счету 20 заброшенных шайб и 28 голевых передач. При этом коэффициент полезности составил "+12".

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Крис Друри объяснил это решение тем, что команде нужно разгрузить зарплатную ведомость и дать игровое время другим хоккеистам.

По всей видимости нынешним летом клуб намерен сделать контрактное предложение кому-то из свободных агентов, либо предоставить новые контракты кому-то из молодых игроков.

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