В Воронеже рассмотрят первое в России уголовное дело о договорном матче

Первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче будет рассмотрено в Железнодорожном суде Воронежа, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Обвинение по статье 184 УК РФ "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования" предъявлено бывшим тренеру и шести игрокам ФК "Черноморец" из Краснодарского края.

Ранее МВД сообщило о завершении следствия по делу о футбольном сговоре. В ходе расследования установлено, что накануне матча один из бывших руководителей ростовского ФК "Чайка" предложил главному тренеру "Черноморца" 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш. Тренер убедил шестерых своих игроков играть вполсилы.

По заключению технического комитета РФС, во время состоявшегося в мае 2019 года под Ростовом матча футболисты "Черноморца" лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В итоге "Чайка" победила со счетом 3:1.

- Дело к нам еще не поступило. Соответственно, дата заседания не назначена, - сообщили "РГ" в пресс-службе Железнодорожного суда Воронежа.