Лионель Месси оказался самым популярным спортсменом мира

Кто бы сомневался: аргентинский футболист Месси - самый популярный. За ним баскетболист Джеймс Леброн из НБА и еще два славных представителя футбола - бразилец Неймар и португалец Криштиану Роналду. Замыкает первую пятерку малознакомый нам игрок в американский футбол Том Брэди.

О лидере футбольной сборной Аргентины Лионеле Месси за год опубликовано почти полмиллиона онлайн-материалов. Фото: gettyimages

Лучшая среди женщин - японская теннисистка Наоми Осака - восьмая. Так что как бы ни продвигали все мы - и спортивные руководители, и журналисты - женский спорт, интерес к нему остается все же сравнительно невысоким. Подтверждение: присутствие еще лишь одной представительницы слабого пола - мускулистой теннисистки американки Серены Уильямс.

Из россиян в двадцатку попал одиннадцатым номером Хабиб Нурмагомедов, а вот жестоко побитый им ирландский хам Конор Макгрегор со своей не закрывающейся глоткой - седьмой.

Откуда такие данные? Их приводит сегодня портал golfsupport.com на основании тщательнейшего подсчета всех онлайн-публикаций о звездах мирового спорта, опубликованных за год - с июня 2020-го по июнь 2021-го. Лидерство Месси выглядит абсолютно неоспоримым - 490 632 публикации.

Это чуть не вдвое больше, чем у Леброна, - 216 268. Остальные далеко отстали.

Вся двадцатка - звезды сугубо профессиональных видов спорта. И тут поражает полное преимущество баскетбола - шесть человек. Футбол и теннис - по три представителя, американский футбол, смешанные единоборства, бокс - по два. Крикет, гольф и "Формула-1" - по одному чемпиону.

Даже семикратный чемпион "Формулы" Льюис Хэмилтон всего лишь 13-й. А где хоккей с его НХЛ, легкая атлетика, плавание, наконец другие игровые виды спорта? Однако что есть, то есть.

Но все-таки анализ и подсчет проводились в год, когда Олимпийские игры в Токио были перенесены. И, быть может, в двадцатку пробьются и герои Токийской Олимпиады?