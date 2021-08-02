Россияне выступают в Токио даже лучше, чем рассчитывали

А теперь о победах наших. Российское присутствие в Токио было обставлено как приезд второразрядной команды, сквозь зубы, да еще со снисходительностью допущенных до Олимпиады. Ладно уж, участвуйте, но только тихо, везите свою анонимную команду, и никаких гимнов с флагами. Мы должны были раствориться в общей олимпийской массе, для которой главное не медали, а участие.

Не получилось. У них. Зато вышло у нас. Редко когда старт при неслучайно сложившемся неудачном для россиян расписании складывался так прилично, даже удачно. Но начну не с этого, а с формы расцветки российского флага. Его "формально" не должно было быть на Олимпиаде. Однако вынести наказание не получилось: форма неожиданно, по крайней мере для меня, получилась классной. Нет каких-то вычурных рисунков-загогулин, крупных надписей, зато есть национальный триколор: мы - здесь, и мы не мальчики-девочки для битья.

Неприятный, хотя и объективный предолимпийский опрос ВЦИОМ доказывал, что россияне в подавляющем большинстве практически не знают своих олимпийцев. Теперь этот образовательный пробел восполнен. У России появились новые собственные герои. Еще больше упрочила величавость саблистка Софья Великая. В 36 лет взяла "золото" в команде и добилась "серебра" в личном первенстве. Приведу строки из нашей с Софьей Александровной личной переписки. Выдвинутая на популярнейшую итальянскую премию Фэйр Плей за длительную и безупречную карьеру, она легко обошла конкурентов. Последовало приглашение в Италию с великолепной развлекательной программой и Гала-вечером с премией. Было это еще в счастливые доковидные времена, за год с лишним до Игр. Но победительница вежливо отказалась: каждый день расписан досконально по часам, и, посоветовавшись с тренером, Великая ответила вежливым отказом и просьбой поблагодарить организаторов Международного конкурса. Понятно теперь, кому под силу вырвать олимпийские медали?

Поразили тхэквондисты. Ну, честно, кто ожидал от них больше одной медали - пусть будет "серебро", да и "бронза" - уже неплохо. Но к двум наградам добавлено еще два "золота". Триумф не только тренеров и спортсменов. К руководству национальной федерации пришли толковые и, судя по всему, денежные люди, которые десять лет спокойно готовили не только сборную, но и весь вид спорта к успеху.

Как оценивать выступления пловцов? С присущим нам максимализмом, рассчитывали не на два "золота", завоеванные Евгением Рыловым, а на четыре. Максимализм - хорош. Как и трезвость в оценках. 25 лет пловцы не поднимались на верхнюю ступень пьедестала. В Токио в их честь дважды звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Плюс два "серебра" и "бронза". Могло быть лучше? Кто спорит. Но наконец-то пловцы поплыли, есть все признаки бодрого пробуждения. Раньше болельщикам оставалось гадать, возьмет ли на Олимпиадах какую-нибудь медаль красавица Юлия Ефимова. А сейчас нам и пяти наград мало. Кстати, пример неудачного выступления в Токио любимой народом спортсменки доказывает: любое отвлечение от главного дела жизни чревато поражениями. Слишком много было споров с федерацией, главным тренером сборной. Невозможно во всей этой борьбе, в выдаче на-гора раздраженных интервью не расплескать энергию, тратя нервные клетки на бесполезное, наносное. Хорошо бы список наших дорогих надежд в Токио, из-за этого на пьедестал не поднявшихся, был бы на этом исчерпан.

Не пришло время подводить черту под медалями гимнастов, выигравших в командном многоборье у мужчин и женщин. Но можно уже написать о настоящем мужском поведении Артура Далалояна. Подняться за 50 дней после травмы, которая многих навсегда выбивает из спорта, выиграть "золото", не наигранно расплакаться от счастья, замешанного на боли. Столько душевных и физических сил потрачено, что воспринимается запредельным. Но реальным, на наших глазах совершенном. Даже потрясающая американка Симона Байлз сломалась от перенапряжения. А может, из-за отсутствия помогающего ей лекарственного препарата, ввоз которого в Японию осложнен суровыми таможенными правилами.

И если уж вспомнились, хорошо, не на ночь глядя, аме-р-р-р-иканцы, то жаль их, достойно проигрывать не умеющих. Даже то, что они постоянно подают голос, всячески беспричинно хая наших, - тоже российская спортивная победа. Не они нас, а мы их вывели из себя. Тут главное, по-прежнему сохранять спокойствие. Впереди еще половина Олимпиады. У нашей команды, особенно в заключительные дни Игр, есть шансы дать всем почаще слушать Петра Ильича Чайковского. А на чье-то завистливое раздражение - наплевать.

Наш пьедестал

30 июля, пятница

Золото

Виталина Бацарашкина, стрельба из пистолета с 25 метров.

Евгений Рылов, плавание на дистанции 200 метров на спине.

Серебро

Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос, фехтование в командном турнире шпажистов.

Елена Осипова, стрельба из лука.

Анна Пракатень, академическая гребля в одиночках.

Бронза

Тамерлан Башаев, дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов.

31 июля, суббота

Золото

Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова, фехтование в командном турнире саблисток.

Серебро

Юлия Зыкова, стрельба из винтовки из трех положений с 50 метров.

Юлия Каримова стрельба из винтовки из трех положений с 50 метров.

1 августа, воскресенье

Золото

Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев, теннис, смешанный разряд.

Серебро

Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Тимур Сафин, Владислав Мыльников, фехтование в командном турнире рапиристов.

Елена Веснина, Аслан Карацев, теннис, смешанный разряд.

Карен Хачанов, теннис, одиночный разряд.

Анастасия Ильянкова, спортивная гимнастика, упражнения на брусьях.

Бронза

Андрей Замковой, бокс в весовой категории до 69 кг.

Имам Хатаев, бокс в весовой категории до 81 кг.

Поздравляем наших замечательных олимпийцев!

Подготовил Михаил Щербань