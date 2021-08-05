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05.08.2021 00:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" дома проиграл португальской "Бенфике"

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 176(8527)
Столичный "Спартак" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов принимал на своем поле португальскую "Бенфику".
Футболисты "Спартака" на равных играли с одним из лучших клубов Португалии. Фото: EPA Футболисты "Спартака" на равных играли с одним из лучших клубов Португалии. Фото: EPA
Футболисты "Спартака" на равных играли с одним из лучших клубов Португалии. Фото: EPA

Соперник "красно-белых" - один из самых известных клубов Португалии. Правда, прошлый сезон получился далеко не самым успешным в истории "Орлов". Команда финишировала всего лишь третьей в чемпионате страны и вдобавок не завоевала ни одного титула. На европейской арене она выбыла из Лиги чемпионов на стадии отбора (1:2 с ПАОК), а в Лиге Европы уступила в 1/16 финала лондонскому "Арсеналу" - 1:1, 2:3.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
УЕФА заменил судей на матче "Спартак" - "Бенфика"

При этом в матчах на вылет с нашими командами португальцы встречались в истории четыре раза и неизменно дальше проходила "Бенфика".

Но экс-наставник лиссабонского гранда, а ныне главный тренер "Спартака" Руй Витория не терял оптимизма, о чем сообщил журналистам:

- "Бенфика" - сильный соперник, самая сильная команда из тех, кто мог нам достаться на этом этапе. Мы готовы, рвемся в бой и полны амбиций.

Первый тайм "Спартак" и "Бенфика" провели на равных. В рядах москвичей выделялся Джордан Ларссон, а у гостей заметной фигурой был Пицци. Но счет на табло остался 0:0. Увы, в начале второго тайма португальцы забили - сначала успех праздновал Рафа Силва, а затем отличился Жилберту. Москвичи старались сравнять счет, но их усилия были тщетны - 0:2. Ответный матч пройдет в Лиссабоне 10 августа.

Кстати

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