Путин назвал доказательство вмешательства политики в спорт

Отстранение российской сборной от Паралимпиады в 2016 году стало одним из самых убедительных доказательств вмешательства политики в спорт, заявил президент Владимир Путин на встрече с паралимпийцами, отправляющимися в Японию на Игры. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Путь к Паралимпиаде для сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год из-за пандемии, заметил Путин. "Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном комитете", - сказал он.

"Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт", - считает Путин.