Отец Лионеля Месси подтвердил, что сын переходит в "ПСЖ"

Отец бывшего форварда "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе заявил, что его сын сегодня вылетит в Париж и станет игроком "ПСЖ". Об этом сообщает портал La Sexta.

На вопрос журналистов о том, кто виноват в уходе Месси из стана каталонцев, его отец ответил: "Спросите у "Барселоны". Ожидается, что аргентинец подпишет двухлетний контракт с парижским клубом с опцией продления еще на один сезон. Зарплата Лионеля в новой команде составит 35 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Об уходе из "Барселоны", за которую Месси выступал на протяжении всей карьеры, футболист объявил в конце прошлой недели на созванной им же пресс-конференции.