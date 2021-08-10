СМИ: Месси прилетит во вторник в Париж

Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси уладил последние формальности о контракте с "ПСЖ". По информации Diario Ole, накануне стороны ударили по рукам и уже сегодня аргентинец вылетит в Париж.

Как сообщали почти все ведущие зарубежные СМИ, ранее представители Месси и "ПСЖ" не могли прийти к консенсусу по ряду вопросов. В частности, по распределению имиджевых прав и других выплат - зарплат и бонусов, которые ниже объявленных 40 миллионов евро. Видимо, и этот момент был решен.

Сегодня же появилась информация о последнем предложении "Барселоны" к Месси. Якобы каталонцы предприняли еще одну попытку подписать контракт с Лионелем, хотя тот на прошлой неделе созвал пресс-конференцию и объявил на ней об уходе из клуба, за который он выступал на протяжении всей карьеры.