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Рубрика: Спорт

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой"

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Тренерский штаб "Спартака" определился со стартовым сочетанием на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях против "Бенфики".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Тренер "Спартака" пообещал дать бой "Бенфике" в ответном матче ЛЧ

Главная новость - отсутствие на поле с первых минут Александра Соболева. Точно не примут участие в поединке Виктор Мозес и Квинси Промес, оставшиеся в Москве из-за травм.

Полностью стартовый состав "Спартака" на сегодняшнюю игру выглядит следующим образом: Александр Максименко, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Айртон, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе.

Напомним, что в первой встрече между этими командами в Москве сильнее оказалась "Бенфика" (2:0).

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