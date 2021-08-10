Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой"

Тренерский штаб "Спартака" определился со стартовым сочетанием на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях против "Бенфики".

Главная новость - отсутствие на поле с первых минут Александра Соболева. Точно не примут участие в поединке Виктор Мозес и Квинси Промес, оставшиеся в Москве из-за травм.

Полностью стартовый состав "Спартака" на сегодняшнюю игру выглядит следующим образом: Александр Максименко, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Айртон, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе.

Напомним, что в первой встрече между этими командами в Москве сильнее оказалась "Бенфика" (2:0).