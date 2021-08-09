Тренер "Спартака" пообещал дать бой "Бенфике" в ответном матче ЛЧ

Ответная встреча "Спартака" и "Бенфики" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов будет не похожа первую, московская команда даст бой сопернику и постарается выиграть. Об этом заявил главный тренер "красно-белых" Руй Витория на предматчевой пресс-конференции.

Первая игра команд, прошедшая 4 августа в Москве, завершилась победой "Бенфики" со счетом 2:0. Ответный матч состоится во вторник в Лиссабоне.

"Мы находимся в худшей позиции, потому что уступили в первом матче, но проигрывать не в наших традициях. Во вторник будет другая игра. Постараемся выиграть и пройти эту квалификацию, ребята профессионально относятся, а я тренер, который не привык сдаваться. Футболисты будут полностью сконцентрированы на игре. Не могу сказать, что мы лучше, но бой мы дадим", - пообещал Витория, чьи слова приводит ТАСС.

Он заявил, что "красно-белые" подготовились "к игре с пятью и четырьмя защитниками", так как у соперника "могут быть разные тактические схемы". По мнению специалиста, у него хорошая команда, которой просто не хватает опыта в Лиге чемпионов.

"В последнее время у "Спартака" были проблемы, но от игры к игре нет времени предаваться грусти, нам нужно работать дальше и достигнуть определенной стабильности, мы должны найти в себе силы, чтобы исправить ситуацию", - отметил Витория и признался, что, несмотря на трудности, ему нравится работать в московском клубе, который он возглавил перед началом текущего сезона.