"Спартак" принял отставку Попова с должности спортивного директора

Спортивный директор московского "Спартака" Дмитрий Попов действительно покидает московский футбольный клуб.Эту информацию подтвердил пресс-атташе "красно-белых" Ярослав Кулемин.

"Дмитрий Попов ушел, он подписал документы об увольнении", - заявил Кулемин ТАСС.

Попов занимал должность спортивного директора "Спартака" с ноября 2020 года. В среду в перерыве первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:2) он сообщил изданию "Спорт-Экспрес", что уходит с должности.

В частности, Попов заявил о несогласии с мнением председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, отказавшегося покупать аргентинского защитника "Ривер Плейт" Гонсало Монтиэля за десять миллионов евро. Также он выразил недовольство тем, что владелец клуба консультировался по этому поводу с экс-тренером команды Доменико Тедеско. Отдельно Попов отметил и травлю со стороны гражданской жены Федуна Заремы Салиховой.