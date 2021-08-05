Олимпийские чемпионы из Петербурга получат по пять млн рублей

За золотые медали из Токио петербургским спортсменам выплатят по пять миллионов рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Такую сумму получит, к примеру, Лилия Ахаимова, которая в составе женской сборной России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийский играх в Японии. Сегодня спортсменка вернулась в Петербург, в аэропорту ее встретили цветами и овациями.

Размер премии от города за серебряные олимпийские медали в два раза меньше - 2,5 миллиона рублей. Такую сумму получит, к примеру, Василиса Степанова, которая в соревнованиях по академической гребле вместе с Еленой Орябинской заняла второе место. Еще одно серебро в гребле - у одиночницы из Северной столицы Анны Прикатень.

Денежная награда за третье место составляет 1,5 миллиона рублей. Чествовать предстоит петербургскую дзюдоистку Мадину Таймазову. Также предусмотрены денежные награды за 4,5 и 6-е место - 600, 400 и 300 тысяч рублей соответственно. Участие в Олимпийских играх без призовых мест в Смольном оценили в 50 тысяч рублей.

- Тренеры спортсменов получат аналогичные суммы, - добавили в Смольном.

Олимпиада еще не закончилась, поэтому список возможных обладетелей денежных наград от правительства Петербурга, скорее всего, не полон. Но несомненно, выплаты получат члены мужской сборной России по волейболу, в составе которой есть петербургские игроки - команда вышла в финал Олимпийских игр в Токио.