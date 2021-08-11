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Рубрика: Спорт

Умер член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии Тони Эспозито

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В возрасте 78 лет скончался член Зала хоккейной славы, экс-голкипер Тони Эспозито, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Комиссионер лиги Гэри Бэттман назвал Эспозито "любимым представителем хоккейной семьи" и выразил соболезнования его родным. "Нам будет очень его не хватать", - признался он.

Эспозито трижды получал награду лучшему вратарю сезона в НХЛ "Везина Трофи". В общей сложности в лиге он сыграл 886 матчей в регулярных чемпионатах и еще 99 встреч в плей-офф. В 1972 году Эспозито принял участие в Суперсерии между сборными Канады и СССР.

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