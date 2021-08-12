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12.08.2021 22:05
Рубрика: Спорт

Представлен талисман чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Талисманом первенства планеты по пляжному футболу, который состоится в Москве с 19 по 29 августа, стала жар-птица Жаришка. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Фото: twitter@FIFAcom

Жаришка - первый официальный талисман в истории проведения чемпионата мира по пляжному футболу. "Жаришка вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор с энергетикой пляжного футбола. Идея выбрать это мифическое животное родилась благодаря превосходному дизайну красно-желтой жар-птицы, появившейся на потрясающем постере и эмблеме соревнований", - говорится в заявлении ФИФА.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе "А" против США, Японии и Парагвая. Остальные группы выглядят следующим образом: Мозамбик, Испания, ОАЭ, Таити (квартет "В"), Белоруссия, Сальвадор, Швейцария, Бразилия (квартет "С"), Португалия, Оман, Сенегал, Уругвай (квартет "D").

ЧМ по пляжному футболу пройдет со зрителями
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