ЧМ по пляжному футболу пройдет со зрителями

Накануне стало известно, что болельщики смогут присутствовать на трибунах во время матчей чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

На турнире, который пройдет с 19 по 29 августа, будет действовать ограничение - не более 3000 зрителей.

"Было принято решение о том, что на арене на Фестивальной площади во время первенства планеты каждый матч смогут посетить три тысячи человек с соблюдением социальной дистанции! Это невероятно здорово - вновь увидеть и почувствовать поддержку на стадионе!" - говорится в сообщении пресс-службы Федерации пляжного футбола России.

Напомним, что сборная России на первенстве планеты в группе "А" встретится с командами Японии, Парагвая и США. Также стоит заметить сообщение от первого заместителя генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года Ильи Володарского.

Он в беседе с журналистами отметил, что на турнире спортсмены не будут полностью изолированы от окружающих.

"Полный "пузырь" создать не удастся в силу того, что соревнование длительное. Команды заезжают на две недели, полностью закрыть их, если на то не будет соответствующих жестких рекомендаций, мы не сможем. Но значительные ограничения будут приняты - каждая команда будет жить на отдельном этаже, за каждой из них будет закреплен свой автобус, питаться они будут в выделенных зонах гостиничных ресторанов и так далее. Естественно, на арене будет "чистая зона". Это будет касаться спортивной части - команд, судей и всего, что связано со спортом", - сказал Володарский.